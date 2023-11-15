البيت الأبيض: لم نوافق على العملية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء بغزة

نفى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، موافقة الولايات المتحدة على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لافتا إلى أن الخطة والتنفيذ إسرائيليان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الإسرائيليين بشأن أهمية الإقلال من الخسائر المدنية، ووجوب التحلي بانتباه خاص، حين نتحدث عن المستشفيات".

وكان البيت الأبيض قال إنه يعلم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة، مؤكدا تفهمه "سعي إسرائيل للتخلص من ذلك"، وأن لديها "الحق في مطالبة مقاتلي حماس الموجودين في المستشفيات بالاستسلام".

وأوضح البيت الأبيض أن معلوماتهم الاستخباراتية أمس الثلاثاء بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية العسكرية في المجمع الطبي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا في وقت سابق، إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة، قائلا للصحفيين في البيت الأبيض، حين سئل عما إذا كان أعرب لإسرائيل عن قلقه بالنسبة لهذا الأمر "ينبغي حماية المستشفى".





واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، مما أدى لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج، فضلا عن تكدس باحاته الخارجية بجثث الشهداء.