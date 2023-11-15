اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال وسط غزة

أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي خلّف إصابات بين المدنيين.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف جرافة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105.

كما بثت اليوم مقطعا للفيديو يظهر إطلاقها دفعات صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة.





وكانت القسام قد قالت أمس الثلاثاء إنها قتلت 7 جنود من المسافة صفر، وضربت عددا من الآليات المتمركزة في المنطقة، وتصدت لمجموعة أخرى في جنوب غرب المدينة.

اشتباكات عنيفة

وتخوض القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ40 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء أمس الثلاثاء.

بالمقابل، قتلت كتائب القسام والمقاومة 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وفق مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 242 إسرائيليا -بينهم عسكريون برتب رفيعة- ترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.