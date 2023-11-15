استمرار المظاهرات في أنحاء العالم رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

تواصلت الثلاثاء في أنحاء العالم المظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 11 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

ففي العاصمة الهولندية أمستردام تظاهر نشطاء في مطار سيخبول، مطالبين بوقف إطلاق نار فوري في غزة وإيقاف التعاون العسكري بين دولتهم وحكومة إسرائيل.

وشهدت مدينة مالمو السويدية وقفة تضامنية نصرة لفلسطين.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، خرجت مظاهرة حاشدة لنصرة غزة وفلسطين بتنظيم جمعيات دانماركية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، يعقد المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء تحت عنوان "التداعيات السياسية والقانونية والإنسانية للموقف الأوروبي تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

وينعقد المؤتمر في نادي الصحافة بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية عند الساعة في العاشرة والنصف صباحا، بمشاركة برلمانيين أوروبيين وساسة وقانونيين وحقوقيين وأهالي الضحايا.

فعاليات شعبية

وتتواصل في العالم المظاهرات والفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد وقع العديد من الشخصيات الأردنية الوازنة الثلاثاء على بيان عالمي يطالب مصر بفتح معبر رفح، وسلموا نسخة منه للسفارة المصرية في عمّان.

وتواصلت في المغرب، الثلاثاء، فعاليات شعبية وفنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ 39 يوما.

في مدينة سلا (شمال)، نظمت المبادرة المغربية للدعم والنصرة وقفة تضامنية شارك فيها العشرات، تحت شعار" اعتزازا بالمقاومة وتنديدا بالإجرام الصهيوني".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأميركية والدول الغربية الداعمة لإسرائيل من أجل التراجع عن موقفها.

فيما أطلق الفنان المغربي نعمان لحلو (57 عاما) أغنية داعمة لغزة على قناته بموقع يوتيوب بعنوان "غزة وشهود الزور"، ومن بين كلماتها: أنا غزّة، رمز العزة، أنا اللي مات.. وأنا اللي عزى، الله حق… واللي معاه ربي ديما منصور".

وبوتيرة يومية، تشهد مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات لنحو 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.