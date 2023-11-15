إعلام إسرائيلي: الجيش يفجر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة

فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني غرب مدينة غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل جنود في لواء غولاني.

وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة الـ12 إن الجيش الإسرائيلي فجّر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، لم يوضح جيش الاحتلال أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.

وكان مسؤولون إسرائيليون نشروا في اليومين الماضيين صورة لجنود إسرائيليين من وحدة لواء غولاني داخل المبنى يحملون العلم الإسرائيلي، وفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل توغل دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، واقتحمت العديد من المباني وصولا إلى مجمع الشفاء الطبي اليوم الأربعاء، في أعقاب غارات مستمرة وقصف مدفعي على القطاع لليوم الـ40 على التوالي.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة 11 ألفا و 500 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب تدمير مبان سكنية ومرافق حيوية، و 95 مقرا حكوميا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم.