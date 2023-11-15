"أنقذوا مستشفى الشفاء".. صرخة تستنهض الإنسانية

بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة بدعوى تنفيذ عملية ضد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق رواد العالم الافتراضي حملة على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم "#أنقذوا_مستشفى_الشفاء" (#HelpAlShifaHospital) باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتسليط الضوء عما يحدث في مجمع الشفاء الطبي من انتهاكات إسرائيلية.

ومن خلال الوسم عبر جمهور منصات التواصل عن غضبهم من إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مجمع الشفاء الذي يضم داخله آلاف الجرحى والمرضى والنازحين وأعدادا كبيرة من جثامين الشهداء التي لم يتم دفنها بعد بسبب حصار واستهداف جنود الاحتلال المجمع.

ووصف آخرون الاقتحام بجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الجريمة بحق المرضى، خاصة الأطفال الخدج الذين قُطع الأكسجين عنهم.

المجرمون يقتحمون مستشفى الشّفاء

هل رأيتموهم اقتحموا نفقاً للمقاومة

هل أسروا لها مقاتلاً

هل أوقفوا راجمات الصواريخ

هذه هي بطولاتهم على الأطفال والمرضى pic.twitter.com/BtUKr4BisX — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) November 15, 2023

العالم يخوض حرباً على #مستشفى_الشفاء..

كلهم شركاء في الجريمة، من أعطى الأوامر، من صمت وسكت، من وقف متفرجاً، من دفع الأموال و من سخر وسائل الإعلام لتبرير هذه الجريمة كلهم شركاء..#انقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/siKhV7r1Ez — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 15, 2023

وتساءل البعض عن مصير نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح داخل المستشفى، وحذروا من ارتكاب مجزرة بحقهم، وحمّلوا قوات الاحتلال مسؤولية سلامتهم.

في المقابل، اتهم مدونون المجتمع الدولي بالمشاركة في الجريمة التي تحدث في مجمع الشفاء الطبي بسبب صمتهم وسكوتهم عما يحصل من انتهاكات بحق المدنيين العزل والمرضى والجرحى داخل المجمع، وكيف أن البعض أعطى مبررا للرواية الإسرائيلية لاقتحام مبنى مجمع الشفاء بدعوى استخدامه من قبل حماس في إدارة عملياتها العسكرية.

اعتقال مدنيين عزل من #مستشفى_الشفاء بعد اقتحامه قبل قليل

سيدعي الكيان الصهيوني أنهم من أفراد المقاومة وكانوا متحصنين به.. أكاذيبكم مكشوفة لدى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لكن ببساطة الجلاد هو من يملك حكم القاضي. #مستشفيات_غزه_تنزف#انقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/BsEo13rI2w — ⚖️عبدالله الرحمه⚖️ (@AbdullaAlrahmah) November 15, 2023

وتصدر وسم "#أنقذوا_مستشفى_الشفاء" قائمة الترند في دول عربية عدة، واحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تداولا على مستوى العالم، بحسب موقع "ترند 24".

"إذا بقينا أحياء فسنتواصل"، و"نلتقي في الجنة يا سيدي" بهاتين العبارتين علق مدير عام الصحة في غزة الدكتور منير البرش من داخل مستشفى الشفاء خلال مداخلة له مع قناة الجزيرة مباشر، للحديث عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها الكادر الطبي والمرضى في المستشفى.

طلب منه المذيع أن يُبقي هاتفه بجانبه.. مدير عام الصحة في #غزة من #مستشفى_الشفاء: إذا بقينا أحياء سنتواصل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KKHTG8kC2s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تحمّل الاحتلال والرئيس الأميركي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء، مؤكدة أن تبنّي البيت الأبيض رواية إسرائيل بأن الحركة تستخدم المجمع لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاقتحام.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس "تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الساعة بشكل مركز في مستشفى الشفاء، وتأتي هذه الأعمال داخل مجمع محدد توجد عنه معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال إرهابية لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية، قبل الدخول إلى المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا تخريبية، واندلعت اشتباكات قُتل خلالها عدد من المخربين"، بحسب تعبيره.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، مما أدى إلى استشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج.

واضطرت إدارة المجمع أمس الثلاثاء إلى دفن 100 جثة في باحة بعد تحللها، حيث منع الاحتلال تجهيزها ودفنها وفق الإجراءات العادية.

ودخلت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومها الـ40، حيث خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء أمس الثلاثاء.