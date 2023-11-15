أردوغان: إسرائيل دولة إرهاب ترتكب جرائم حرب في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون وليست منظمة إرهابية.

ودعا أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكشف عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، مؤكدا أن نتنياهو "سيرحل عن منصبه" لا محالة.

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تطبق إستراتيجية تدمير كامل لقطاع غزة وسكانه، وأضاف "أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب".

وأكد أن إسرائيل "ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم إذا ما استمرت في مجازرها على هذا النحو". مشيرا إلى أن زعماء العالم اجتمعوا في باريس لإدانة مقتل 22 صحفيا بواقعة صحيفة "شارلي إيبدو"، لكنهم صمتوا إزاء مقتل الآلاف في غزة.





دعوة لمحاسبة إسرائيل

وكان أردوغان قد دعا خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، وقال إن على مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية النظر في تلك الجرائم.

كما أكد في تصريحات أدلى بها للصحفيين السبت الماضي، بعيد اختتام القمة، على أن غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، وأن على الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر، وأشار إلى أنه من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأميركي جو بايدن إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين، وليست للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبقية المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمين.

وشدد على ضرورة تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وتغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

وانتقد مطالبة أطراف -لم يسمها- بتوصيف حركة حماس على أنها "تنظيم إرهابي"، مؤكدا أنها ليست منظمة إرهابية، بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم.