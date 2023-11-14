وجه 159 نائبا في البرلمان السريلانكي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نددوا فيها بشدة بالحرب الإسرائيلية على غزة ووصفوها بالوحشية، وطالبوا بوقفها فورا.

وفي الرسالة التي عبروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، ناشد النواب السريلانكيون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على اتخاذ الخطوات اللازمة لفرضها على إسرائيل لوقف هجومها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

ووصف هؤلاء البرلمانيون الهجوم الإسرائيلي -المستمر على غزة منذ أكثر من شهر- بالوحشي، وقالوا إن قتل آلاف المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات، يرقى إلى جريمة حرب، مشددين على ضرورة مساءلة إسرائيل بموجب القوانين الدولية واللوائح الإنسانية العالمية عن هذه الجريمة.

كما اعتبروا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة سياسة إبادة جماعية واضحة للغاية ومستمرة، مؤكدين أن ما تقوم به الآن مؤشر واضح على سعيها لطرد المدنيين الفلسطينيين في القطاع من منازلهم.

وحث الموقعون على الرسالة الموجهة لغوتيريش الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) على التوقف عن دعم إسرائيل والتطبيق النزيه للقانون الدولي دون نفاق وازدواجية بالمعايير.