وزير الخارجية المصري يدين "جرائم الحرب" في غزة ويستنكر تصريحات سموتريتش

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال ترقى إلى "جرائم حرب مكتملة الأركان"، كما استنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تهجير سكان قطاع غزة.

وشدد شكري -خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة سيما بحوث في القاهرة اليوم الثلاثاء- على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن المناقشات بين الوزير والمسؤولة الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من "اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا شكري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته من أجل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية، مشيرا إلى ضرورة توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، وفقا للبيان.

من جهتها، استعرضت بحوث -وهي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة- الوضع المتردي للنساء والأطفال في غزة، ولا سيما في ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في القطاع واستمرار قصف المستشفيات وعجزها عن تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

✔️معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة. ✔️لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الراسخة بدعم الحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطينى ✔️إجراءات إسرائيل على الجانب الآخر من المعبر تعيق وتؤخر وصول المساعدات لمستحقيها. pic.twitter.com/SjLJ3R4XCk — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 13, 2023

وقد كررت السلطات في قطاع غزة دعواتها إلى مصر مرارا لإبقاء معبر رفح مفتوحا بشكل دائم لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى للعلاج خارج القطاع.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية المصري عن استنكاره لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي قال إن "الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح".

وقال شكري في بيان للوزارة إنه قد "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية".

ورأى أن تصريح سموتريتش يعد تعبيرا عن "سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا، جملة وتفصيلا".

كما استهجن شكري الحديث عن نزوح الغزيين وكأنه يجري بشكل طوعي، مؤكدا أنه "نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأكد وزير الخارجية على موقف مصر "الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين".

وتشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة لليوم الـ39 على التوالي، إذ بلغ عدد الشهداء 11 ألفا و240، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية.