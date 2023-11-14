مساعدات قطرية إضافية إلى قطاع غزة

ترأست وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر اليوم الثلاثاء وفد دولة قطر إلى مدينتي العريش ورفح في مصر لإيصال حزمة مساعدات إضافية للشعب الفسطيني، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تتضمن مستشفى ميدانيا ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني في الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأعربت الوزيرة -في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية- عن شكرها لجهود جمهورية مصر في إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى مناقشتها مع الجانب المصري التحديات المرتبطة بتعنت الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي.

وزير الدولة للتعاون الدولي @Lolwah_Alkhater تترأس وفد دولة قطر إلى العريش ورفح لإيصال مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ytJEOAZyBA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 14, 2023

وأكدت الخاطر أن بلادها تقف مع الشعب الفلسطيني وتدعمه لتجاوز تحديات الكارثة الإنسانية جراء الحصار الطويل والعدوان المستمر، مؤكدة جهود قطر مع مصر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم العوائق.

ولفتت الوزيرة إلى أن قطر ستواصل جهودها لكسر العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن تنسيق هذه الجهود يمضي كأحد مخرجات القمة العربية الإسلامية المنعقدة مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض.

وبينت الخارجية القطرية أن هذا الوفد ضم ممثلين عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.

وكانت قطر أعلنت سابقا توجه عدد من الطائرات التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش في مصر، تحمل مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات الإيواء مقدّمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة.