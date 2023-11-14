400 مسؤول أميركي يحتجون على سياسة بايدن تجاه الحرب على غزة

بعث أكثر من 400 مسؤول سياسي أميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة إدارته المتعلقة بإسرائيل ودعم الهجمات على قطاع غزة.

وطالب المسؤولون في الرسالة بوقف إطلاق نار عاجل بغزة، وتوجيه دعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن "الرهائن" الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في القطاع.

وأكدت الرسالة أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن غالبية الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أنهم لا يريدون جر جيش بلادهم إلى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولَين شاركا في إعداد الرسالة، أن غالبية الموقعين سياسيون ذوو معتقدات مختلفة يعملون في 40 مؤسسة حكومية مختلفة، وأكدا أن الشخصيات الموقعة على الرسالة لعبت دورا كبيرا في انتخاب بايدن للرئاسة.

وتشهد الولايات المتحدة تراجعا شعبيا لتأييد الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، كما خرجت عدد من المظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.