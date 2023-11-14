محلل عسكري إسرائيلي: هزيمة حماس لا تزال بعيدة

قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل إن "استسلام" حركة حماس في مواجهة الاجتياح البري المتواصل لقطاع غزة ليس وشيكا على الإطلاق.

وفي مقال له نشرته صحيفة "هآرتس" -اليوم الثلاثاء- أشار هارئيل إلى معارك شديدة في غزة وسقوط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقال أيضا إن إسرائيل لا تزال بعيدة عن هزيمة حماس، مضيفا أنه لا نية لدى قائد هذه الحركة في الداخل يحيى السنوار لإصدار أوامر لرجاله بوقف القتال.

وعلى الرغم من إقراره بأن الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر وأن "استسلام" حماس ليس وشيكا، فإن المحلل العسكري الإسرائيلي اعتبر أن القوة التي يستخدمها الجيش عبر نشره 3 فرق قتالية في غزة والدمار الهائل الذي يحدثه يؤتيان ثمارهما.

وأشار هارئيل إلى أن الجيش الإسرائيلي واجه في بعض الأحيان مقاومة شرسة من قبل مقاتلي حماس، لكنه اعتبر أنهم يواجهون صعوبة في الصمود أمام الضغط العسكري الإسرائيلي في الجزء الغربي من مدينة غزة وضواحيها الشمالية.





وقال إن حماس ستسعى إلى عقد صفقات لتبادل الأسرى، وتقدمها على أنها انتصار إستراتيجي.

ووفقا للمحلل الإسرائيلي، فإن الجيش نال هذه المرة موافقة على عملية برية كبيرة رغم مخاوف السياسيين من الفشل والخسائر. وبشأن بروز ضغوط دولية على إسرائيل لوقف الحرب، ذكر أن الضباط الإسرائيليين في غزة يعتبرون أن "العملية يجب أن تنتهي فقط بعد هزيمة حماس".

وفي ما يتعلق بالدمار الذي تسبب فيه الاجتياح الإسرائيلي، قال هارئيل إن إزالة آثاره يمكن أن تستغرق سنوات.