لولوة الخاطر تهاجم التعامل الغربي مع مأساة غزة

انتقدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تغريدة لها على موقع "إكس"، التعامل الغربي مع ما يحدث من مأساة في غزة، معدة أن الغرب يكيل بمكيالين في تعامله مع الأحداث الدولية.

وقالت الوزيرة القطرية، إنها تدلي برأيها كونها شاركت بشكل كبير في عملية الإخلاء الأفغانية في 2021 بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأضافت "كنت أنا وزملائي نتلقى عشرات المكالمات كل يوم من المسؤولين والبرلمانيين وأعضاء الكونغرس والرياضيين والفنانين والنقابات العمالية من كل قارة يطلبون منا إنقاذ الأرواح لأشهر عدة".

وتابعت "أقسم أنني شخصيا أمضيت أياما في إقناع مجموعة في الولايات المتحدة بأنه ليس علينا إجلاء الكلاب؛ لأن طالبان لا تأكل الكلاب".

وتساءلت لولوة متعجبة "برأيكم ما الشعور الذي يجب أن نشعر به الآن عندما نرى رد فعلكم على الإبادة الجماعية في غزة؟".

وقالت مخاطبة الدول التي صمتت على ما يحدث من مجازر في غزة، "أين ذهبت إنسانيتكم ومبادئكم وحقوق المرأة، بجدية كيف تسوغون ذلك لأنفسكم، المستشفيات مستهدفة وتقدمون مسوغا لذلك، هل هناك قاع آخر لم تصلوا إليه بعد؟".

As someone who was heavily involved in the Afghan Evacuation in 2021 after Taliban took over Afghanistan, I must say this. For months, my colleagues & I were receiving tens of calls every single day from officials, parliamentarians, congressional members, athletes, artists, trade… pic.twitter.com/nJ7dYMHijS

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) November 13, 2023