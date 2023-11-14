مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في معارك شمالي قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 آخرين مساء أمس الاثنين في معارك برية مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 47 منذ بدء عدوانه البري على قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر بيان للجيش الإسرائيلي اسمي القتيلين، كما أشار إلى أن المصابين جروحهم خطيرة، فمنهم اثنان أصيبا نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات، في حين أصيب الآخران في معارك شمالي قطاع غزة.

وتحاول قوات الاحتلال التوغل في مناطق بغزة منذ ما يقرب من 3 أسابيع تحت غطاء قصف جوي لا يتوقف ولا يستثني حتى المستشفيات، في حين تحاول المقاومة التصدي له وتمكنت بالفعل من إيقاع خسائر عديدة، وكان آخرها ما أعلنت عنه كتائب عز الدين القسام مساء أمس من استهداف وتدمير 12 آلية عسكرية، بينها ناقلة جند و7 دبابات، غرب غزة وشمال بيت حانون.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم على الأقل من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير نحو نصف مساكن غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية شنت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على اعتداءاته المتواصلة، وتمكنت من قتل أكثر 1500 إسرائيلي، بينهم 361 من الضباط والجنود، إضافة إلى أسر نحو 250 بينهم عسكريون برتب رفيعة.