صواريخ المقاومة تخلف إصابات في عسقلان وانفجار كبير يهز إيلات

وقعت إصابات وأضرار في مدينة عسقلان الساحلية جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن دوي انفجار كبير سُمع في مدينة إيلات على البحر الأحمر.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تعاملت مع إصابتين طفيفتين في الرأس لرجلين في الثلاثينيات من العمر، ونقلتهما إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، كما تعاملت مع حالتين أصيبتا بالهلع.

في الوقت نفسه، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن بلدية عسقلان أن الصواريخ التي أطلقت من غزة تسببت بوقوع إصابات وأضرار في المدينة. وأضاف أن الصور تظهر سيارات ومباني تضررت جراء سقوط صاروخ.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن صفارات الإنذار انطلقت في عسقلان ومناطق في غلاف غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت موقع مارس العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، بما فيها تل أبيب التي تعرضت أمس الاثنين لقصف مكثف، بالرغم من زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد "فقدت السيطرة" على غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن دوي انفجار كبير سُمع في إيلات، في حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراض.

ونفى الجيش رصد أي "خرق للأجواء"، موضحا أنه تم "إطلاق صاروخ اعتراض عقب اشتباه بوجود هدف جوي، حيث دوّت صفارات الإنذار نتيجة إطلاق صاروخ الاعتراض".

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مرارا إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إيلات، ردا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة لليوم الـ39 على التوالي، إذ بلغ عدد الشهداء 11 ألفا و240، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية.