حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية ويعلن تحقيق إصابات

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وأماكن تجمع الجنود المحيطة على حدود جنوب لبنان، واستهداف موقع المرج الإسرائيلي مرتين، مضيفا أنه حقق إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت محيط بلدات حدودية في جنوبي لبنان بعد تعرض المواقع الإسرائيلية للقصف.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية لم يسفر عن إصابات.

وأوضحت الوكالة أن المسيّرات الإسرائيلية نفذت غارات على بلدة عيتا الشعب، وعلى منزل خالٍ في أطراف بلدة بليدا ومحيط ملعب كرة القدم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت عددا من البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية ردا على تعرض مواقعها للقصف، ولم يعلن ما إذا أصيب جنوده بالقصف الذي استهدفهم.

وكانت بيروت أعلنت اليوم عن مقتل مدنيين لبنانيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف أمس الاثنين منزلا في بلدة عيناثا الحدودية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مقاتلي حزب الله الذين أطلقوا النار على مواقع إسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.