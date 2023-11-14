ترامب ينعت معارضيه بـ"الحشرات" والديمقراطيون يتهمونه بتبني خطاب هتلر

اتهم فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب بتبني خطاب مشابه لخطاب الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك بنعت خصومه السياسيين بـ "الحشرات".

وكان ترامب، الرئيس الجمهوري السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، توعد خلال تجمع انتخابي السبت الماضي في ولاية نيوهامشير الأميركية "بالقضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وبلطجية اليسار الراديكالي، الذين يعيشون مثل الحشرات في بلادنا، ويكذبون ويسرقون ويغشون في الانتخابات".

وكرر ترامب الادعاءات التي طالما رددها بأنه خسر الانتخابات الرئاسية في 2020 بسبب التزوير الذي مارسه خصومه.

وأثارت تصريحات ترامب حفيظة خصومه الديمقراطيين، ويعدّ معسكر جو بايدن أنها مشابهة لمواقف "طغاة" الحرب العالمية الثانية، وقال المتحدث باسم فريق حملة جو بايدن، عمار موسى، أمس الاثنين، إن ترامب "قلد اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبنيتو موسوليني."

ورأى أن "ترامب يعتقد أنه يستطيع الفوز في الانتخابات من خلال إحداث انقسام في البلاد، لكنه واهم وسيدرك مدى خطأه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

ونقلت الوكالة الفرنسية عن متحدث باسم ترامب وصفه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس الجمهوري السابق على خلفية ما جاء في خطابه، بأنها "سخيفة".

وقال المصدر نفسه، الذي لم تسمه الوكالة، إن "من يطلقون هذا النوع من التلميحات سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض".

ويواجه ترامب دعاوى قضائية عديدة في ولايات مختلفة، ورغم ذلك تشير آخر الاستطلاعات إلى تقدمه على بايدن في 5 ولايات من أصل 6 ولايات رئيسة، وفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.