تستضيف أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء قمة بعنوان "قلب واحد من أجل فلسطين" تتعلق بالحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، وتشارك فيها عقيلات عدد من رؤساء الدول، بينها قطر وماليزيا وأوزبكستان.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن القمة -التي ستعقد في مدينة إسطنبول بمبادرة من عقيلة الرئيس التركي- تستهدف توجيه رسالة إلى العالم من أجل الأبرياء في غزة، ويتوقع أن تشهد القمة كلمة افتتاحية لعقيلة الرئيس التركي تليها كلمات للمشاركات.

وأشارت الوكالة إلى أن عقيلة الرئيس التركي سبق أن قادت "القمة النسائية من أجل السلام في فلسطيني" والتي عقدت في إسطنبول أيضا في 10 يناير/كانون الثاني 2009، في وقت كان يشهد أيضا حربا إسرائيلية على غزة راح ضحيتها مئات الشهداء.

ومنذ 39 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية حتى مساء أمس الاثنين.

وكانت كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية شنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على اعتداءاته المتواصلة، وتمكنت من قتل أكثر من 1500 إسرائيلي، بينهم 361 من الضباط والجنود، إضافة إلى أسر نحو 250، بينهم عسكريون برتب رفيعة.