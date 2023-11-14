إسرائيل تؤكد مقتل مجندة أسيرة لدى كتائب القسام في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة لدى كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من نشر الكتائب مقطعا مصورا للمجندة وهي توجه رسالة لحكومة بنيامين نتنياهو، ثم وهي ميتة إثر قصف إسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه أبلغ عائلة المجندة نوعاه مارسيانو (19 عاما)، وهي من مستوطنة موديعين، بمقتلها، دون أن يوضح ملابسات مصرعها.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت الخميس الماضي أن مارسيانو قتلت وأصيب جندي إسرائيلي آخر أسير لديها بجراح جراء قصف إسرائيلي.

وتضمن المقطع المصور الذي نشر أمس الاثنين أيضا مناشدة من الأسيرة الإسرائيلية قبل مقتلها لحكومة الاحتلال التوقف عن قصف غزة، لأن ذلك يهدد حياة الأسرى.

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكدت كتائب القسام أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب بفقدان أكثر من 60 أسيرا من الأسرى الإسرائيليين منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل ذلك، أكد الجناح العسكري لحركة حماس أن لديه نحو 200 أسير من بين نحو 240 أسيرا تقول تل أبيب إنهم محتجزون في غزة.

وعرضت كتائب القسام مبادلة كل الأسرى الذين بحوزتها بكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفي المقابل لم تستبعد حكومة نتنياهو التواصل لاتفاق لتبادل الأسرى، لكنها تقول إنها ستمضي في حربها على غزة حتى استعادة من تصفهم بالرهائن.