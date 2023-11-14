أبرز تطورات اليوم الـ39 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39 بينما أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور صغيرة للشهداء بالمستشفى، ومن جانبها حذرت وزارة الصحة في القطاع من أن مستشفيات جنوب غزة بدأت تخرج من الخدمة بسبب نفاد الوقود.

ميدانيا، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47 قتيلا، لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت أن مقاتليها تمكنوا منذ صباح اليوم من قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 من الدبابات والآليات، كليا أو جزئيا، في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

وهذه أبرز تطورات اليوم: