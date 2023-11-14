أبرز تطورات اليوم الـ39 من الحرب الإسرائيلية على غزة
14/11/2023
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39 بينما أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور صغيرة للشهداء بالمستشفى، ومن جانبها حذرت وزارة الصحة في القطاع من أن مستشفيات جنوب غزة بدأت تخرج من الخدمة بسبب نفاد الوقود.
ميدانيا، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47 قتيلا، لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت أن مقاتليها تمكنوا منذ صباح اليوم من قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 من الدبابات والآليات، كليا أو جزئيا، في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- حكومة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 11 ألفا و320 شهيدا.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: وصلنا إلى وسط مدينة غزة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ بمنطقة خليج العقبة.
- الأمم المتحدة: خروج جميع مشافي غزة عن الخدمة عدا واحد.
- مدعي الجنائية الدولية يحذر إسرائيل: لا صك على بياض.
- القسام تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 دبابة وآلية.
- "سي إن إن": حماس وإسرائيل تقتربان من اتفاق الهدنة.
- اليونيسيف: أكثر من 4600 طفل قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.
- الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 3 أشخاص في تل أبيب جراء صواريخ من غزة.
- الجهاد الإسلامي: نحتفظ بما لدينا من أسرى لظروف أفضل.
- أسامة حمدان: نقول للاحتلال إن المعركة لا تزال في بدايتها والقادم أعظم.
- حزب الله: أوقعنا إصابات مباشرة في نقطة تجمع لجنود العدو.
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية.
- قطر ترسل مستشفى ميدانيا ومساعدات لغزة.
- وزير المالية الإسرائيلي: الهجرة الطوعية لأهالي غزة هي الحل.
المصدر : الجزيرة