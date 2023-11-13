ارتفاع قتلى جيش الاحتلال بمعارك غزة إلى 45

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة أمس الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء غزوه البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنديين القتيلين من "وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن"، وهما الرائد يساكر ناتان (28 عاما) ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب إيتاي شوهام (21 عاما) مقاتل في لواء المغوار، وأوضح البيان أنهما سقطا في معركة شمال قطاع غزة مساء أمس.

وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خان يونس وحققت إصابة مباشرة، كما أنها دمرت دبابة وناقلة جند جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.





وأظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها قناة الجزيرة تناقص عدد الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غرب غزة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 295 بعد أن كان العدد 383 في الثالث من الشهر ذاته، بما يتوافق مع إعلان كتائب القسام عن تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى وبداية الحرب قتلت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وأسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.

ولليوم الـ38، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3100 امرأة، فضلا عن أكثر من 28 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.