كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "20 صاروخا أطلقت من غزة، باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وأكد مراسل الجزيرة أن 4 انفجارات هائلة هزت مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل.

Two minutes after the occupation's war minister said, "Hamas has lost control of Gaza," al-Qassam bombed Tel Aviv and other targets in Israel and alarm bells sounded in scores of settlements. pic.twitter.com/ZX46X5Pn4E — Inés🇵🇸 ☀️ (@Ines271993) November 13, 2023

وأظهر مقطع فيديو حدوث حرائق في إحدى ضواحي تل أبيب، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده، بينما وُجدت سيارات إسعاف بالموقع.

من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدة نفذت 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.

#عاجل| تغطية صحفية: " أجواء "غوش دان" في "تل أبيب" بعد إطلاق رشقة صاروخية". pic.twitter.com/BHh4hkPh7C — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 13, 2023

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين في قطاع غزة".