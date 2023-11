كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "20 صاروخا أطلقت من غزة، باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".

وأكد مراسل الجزيرة أن 4 انفجارات هائلة هزت مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل.

Two minutes after the occupation's war minister said, "Hamas has lost control of Gaza," al-Qassam bombed Tel Aviv and other targets in Israel and alarm bells sounded in scores of settlements. pic.twitter.com/ZX46X5Pn4E

— Inés🇵🇸 ☀️ (@Ines271993) November 13, 2023