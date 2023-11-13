كتائب القسام تعلن تدمير 10 آليات إسرائيلية غربي غزة

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إنها دمرت 10 آليات عسكرية إسرائيلية في المعارك الدائرة غربي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغات عسكرية منفصلة، إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية غربي مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" واحترقت بالكامل، كما استهدفت 4 آليات عسكرية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام أنها استهدفت 5 دبابات إسرائيلية غربي مدينة غزة بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم".

وأكدت الكتائب أنها قامت بدك قوات الاحتلال المتوغلة غربي غزة وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، ذكرت الكتائب أن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية، ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة".

وكان أبو عبيدة -المتحدث باسم كتائب القسام- قد أعلن الأربعاء الماضي توثيق تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، مما تسبب بخروجه عن الخدمة.

ومنذ 38 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، مما أدى لاستشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا -بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسنا- وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.