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عاجل.. مراسل الجزيرة: إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث جراء القصف الإسرائيلي
13/11/2023
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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