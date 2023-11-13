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عاجل.. مراسل الجزيرة: إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث جراء القصف الإسرائيلي

13/11/2023

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة