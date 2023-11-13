إصابة مصور الجزيرة في جنوب لبنان بقصف إسرائيلي

استهدف الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، مما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنه طُلب من الإعلاميين -الذين وجدوا لتغطية التطورات الميدانية بالقطاع الغربي- الابتعاد عن المنطقة خوفا من توسع القصف الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة إن استهداف الصحفيين في جنوب لبنان أتي في ظل القصف الإسرائيلي الذي يستهدف بلدة يارون.

وأضاف المراسل أن القوات الإسرائيلية ضربت بصاروخ ثان الفرق الصحفية الموجودة في المنطقة بعد قصفها لأول مرة مما يدل على أن الاستهداف كان مباشرا.

وتشتد حدة المواجهات بين قوات الاحتلال وحزب الله على الحدود اللبنانية، إذ أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا ببلدة في جنوب لبنان بعد مقتل إسرائيلي بقصف من لبنان استهدف مستوطنة حدودية أمس.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور الجزيرة.