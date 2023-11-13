شاهد.. فلسطيني يوثق في بث مباشر تنكيل قوة إسرائيلية به أمام أطفاله

وثّق مواطن فلسطيني، يدعى إياد بنات، لحظة الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام عائلته، قبل اعتقاله من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وظهر الفلسطيني إياد بنات في بث مباشر عبر حسابه على منصة "تيك توك" عندما اقتحم جنود إسرائيليون منزله واعتدوا عليه بالركل والضرب، بالأرجل وأعقاب البنادق فور دخولهم.

وأظهر المقطع أن "بنات" كان أعزلا عندما وقف ينتظر عند باب منزله المفتوح، ولم يقاوم الجنود، ورغم ذلك نكلوا به أمام عائلته.

#شاهد | المواطن إياد بنات من المنطقة الجنوبية في الخليل، يوثق لحظة اعتقاله فجر اليوم عبر البث الحي. pic.twitter.com/OdC83VHQYF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 13, 2023

ويسمع في الفيديو صراخ طفلة المعتقل، التي كانت تستغيث وتطالب الجنود بالكف عن التنكيل بوالدها، وعندما نهرها أحد الجنود وأمرها بأن تسكت وهو يصوب بندقيته نحوها، سألته ببراءة وهي تبكي "عمو ما عندك أولاد؟".

وتناقل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع، المقطع الذي يظهر تنكيل القوة الإسرائيلية ببنات أمام أسرته قبل أن يقتادوه من منزله مكبل اليدين، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني مرارا أن الجيش الإسرائيلي ينكل بالمعتقلين الفلسطينيين خلال اعتقالهم ونقلهم لمراكز التوقيف.

وتشير مصادر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2470 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.