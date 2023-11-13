زيلينسكي يدعو الأوكرانيين "للتأهب" لمواجهات جديدة مع روسيا في الشتاء

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه أمس من هجمات روسية محتملة على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء، منبها إلى ضرورة الاستعداد لمواجهات جديدة.

وأكد زيلينسكي -في خطاب له بعد يوم من أول هجوم صاروخي روسي على كييف منذ أسابيع- أن الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الجبهة الشرقية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على البنية التحتية خلال الشتاء.

وفي فصل الشتاء الماضي، وبعد مضي حوالي 10 أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، نفذت موسكو سلسلة هجمات على محطات الكهرباء ومرافق أخرى متصلة بشبكة الطاقة، مما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق متنوعة وعلى نطاق واسع.

وصرح متحدث عسكري بأن هجمات روسيا على بلدة أفدييفكا الشرقية، التي تعاني من آثار الحرب، قلت حدتها في اليوم الماضي، لكن يُرجح أن تتصاعد في الأيام القادمة.

استعداد للمواجهة

وأفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن انفجارا أسفر عن مقتل 3 جنود روس على الأقل في بلدة ميليتوبول الجنوبية التي يسيطر عليها الجيش الروسي، ووصفته بأنه "عمل انتقامي" من قبل جماعات المقاومة.

وحذر زيلينسكي من أن روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا، وأنه ينبغي التركيز على الدفاع والرد على "الإرهابيين" وكل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات الجنود.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، السبت الماضي أن أوكرانيا ستكون قادرة على تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة لتجاوز موسم الشتاء، لكنه أشار إلى أن "التحدي يكمن في مدى تأثير الهجمات المستقبلية على هذه الإمدادات".

وصرح مسؤولون أوكرانيون الأربعاء الماضي بأن روسيا شنت هجمات على البنية التحتية الأوكرانية 60 مرة خلال الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن حملة الهجمات قد بدأت بالفعل.





هجمات المشاة

وفي تصريحاته، أثنى زيلينسكي على الجهود "البطولية" للقوات التي تقف دفاعا عن أفدييفكا، تحت ضغط من التقدم الروسي الذي بدأ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن المتحدث العسكري، أولكسندر شتوبون، أن عدد هجمات المشاة خلال الساعات الـ24 الماضية انخفض إلى نصف مستواه في وقت سابق من الأسبوع، في حين أن الضربات الجوية تشهد زيادة تدريجية.

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن الدرع الجوية الأوكرانية "باتت أقوى مما كانت عليه العام الماضي"، حيث حصلت كييف على أنظمة دفاع جوي من الدول الغربية، تشمل منظومة باتريوت الأميركية.

وأشار إلى أنه "من المؤسف أن (نظام الدفاع الجوي) لا يوفر حماية شاملة لجميع الأراضي، ونحن نعمل على تحسينه".