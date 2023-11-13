موسكو تعرب عن تقديرها للوساطة القطرية في ظل الحرب على غزة

أعرب ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر في الوساطة لخفض التصعيد وحقن الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وكان بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، قد اجتمع مع الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين.

وفي السياق، عبرت الخارجية الروسية -في بيان منفصل- عن تقديرها الكبير لجهود الوساطة القطرية لحل "مجموعة معقدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي نشأت نتيجة للأزمة الحالية (الحرب الإسرائيلية على غزة) غير المسبوقة في حجمها".