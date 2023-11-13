إدانات عربية لقصف إسرائيل مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية في غزة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرته "تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين".

وأكدت وزارة الخارجية -في بيان- أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.

بيان| قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XaUESlb5om — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 13, 2023

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

كما طالبت الخارجية القطرية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية، والمنشآت الصحية والمدنيين، واستخدام معلومات مضللة، وأكدت أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي اعتبار، ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.

إدانات عربية

من جهته، أدان مجلس التعاون الخليجي قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرا الاستهداف دليلا آخرا على وحشية قوات الاحتلال.

معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون: قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية. https://t.co/BrK8luk9jL#مجلس_التعاون#فلسطين#غزة pic.twitter.com/gtZjnYAlXQ — مجلس التعاون (@GCCSG) November 13, 2023

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قائلة إن "هذا الاستهداف يعد امتدادا لانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار السلطنة وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وعبّرت عن تضامنها مع دولة قطر.

وعبرت الكويت عن إدانتها لقصف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال، معتبرة الاستهداف "عملا شنيعا" يكرس الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ووصفته بأنه "جريمة حرب نكراء" تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.