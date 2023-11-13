صور أقمار صناعية تكشف معطيات عن تمركز الاحتلال وعملياته في غزة

تمكن فريق التحقيقات مفتوحة المصدر في "وكالة سند" بشبكة الجزيرة من تحليل صور أقمار صناعية بينت عدد آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقع تمركزه وخطوط التقدم للوصول إلى إحداثيات دقيقة عن العمليات العسكرية البرية داخل قطاع غزة.

واعتمد الفريق على صور أقمار صناعية عالية الجودة خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 من الشهر نفسه، لتحليلها بشكل معمق واستخلاص المعلومات عبر برمجيات خاصة.

ولم يتسنَّ للفريق نشر الصور ضمن التحليل بسبب المعايير التي تفرضها الشركات المزودة بصور الأقمار الصناعية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما يلي أهم المعلومات التي تم استخلاصها:

العدد الإجمالي للآليات يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 295، بانخفاض 88 آلية عن يوم 3 من الشهر نفسه، والذي وصل فيه عدد الآليات إلى 383، علما أن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام أعلن تدمير 136 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي في محور بيت لاهيا وبيت حانون.

آخر نقطة وصول للاحتلال في محور بيت لاهيا (عند مسجد شهداء الشاطئ) مع شارع المشتل شمال غرب القطاع يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

تحليل صور أقمار صناعية حصلت عليها #الجزيرة يكشف تناقص عدد الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في #غزة من 383 في 3 نوفمبر إلى 295 يوم 8 نوفمبر.. ما الذي يعنيه ذلك من منظور عسكري؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/caXfhVPvEk — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2023

قوات الاحتلال اتخذت من المدارس مراكز لها، وتم تحديد 7 مدارس توجد فيها مدرعات جيش الاحتلال، وهي مدارس ابن سينا وخالد العلمي الأساسية للبنين وسامي العلمي والعودة وصرفند والزهاوي وأسدود.

تموضع الاحتلال في كل مدرسة بمتوسط 10 إلى 15 آلية.

الصور أظهرت وجود 6 طائرات استطلاع في مناطق مختلفة ضمن المحور الشمالي (حسب صور يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني)، من نوع "هيرون"، وأخرى من نوع آخر مجهول، ويصل طول جناحها 11 مترا.

تعمد جيش الاحتلال تجميع الآليات بجوار بعضها بعضا في منطقة محاطة بسواتر رملية للاحتماء فيها.

ويواصل جيش الاحتلال محاولات التوغل في قطاع غزة تزامنا مع قصف مكثف لليوم الـ38 ما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألفا وإصابة عشرات الآلاف فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.