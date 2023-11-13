"الأم البطلة".. ملايين المشاهدات لسيدة غزاوية تسحب طفليها 5 ساعات متواصلة

نزوح أهالي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه كان المشهد اللافت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إثر القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمساعي المكثفة من قبله لإجبارهم على هذا التهجير.

ووثقت عدسات الصحفيين والناشطين نزوح مئات العوائل الفلسطينية من شمال القطاع، وغصت منصات التواصل بصور ومقاطع النزوح الجماعي، فالجميع يبحث عن مكان آمن يلجأ إليه هربا من آلة القتل الإسرائيلية.

ولكن من بين مئات المقاطع والصور هناك فيديو لفت انتباه رواد العالم الافتراضي لامرأة غزاوية تسحب طفليها خلال نزوحها من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ووثق المصور معتز عزايزة تلك اللحظة، ونشرها عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها بالقول: "استمرت في سحب طفليها لأكثر من 5 ساعات، أي ما يعادل 14 كيلومترا".

وشهد الفيديو تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق المغردون على الأم لقب "الأم البطلة"، وقالوا إن مشهد هذه السيدة وغيرها من المشاهد التي تدل على قوة وصمود نساء غزة.

ووصل عدد مشاهدات مقطع الفيديو منذ نشره على حساب عزايزة إلى أكثر من 63 مليون مشاهد.

واضطر أكثر من 1.6 مليون من أهالي القطاع المحاصر إلى النزوح قسرا إلى وسط القطاع وجنوبه، مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 37 يوما.