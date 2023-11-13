إصابات مباشرة في قصف عنيف بين جيش الاحتلال وحزب الله جنوبي لبنان

تجدد اليوم القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة ثانية.

وأعلن جيش الاحتلال سقوط قذيفتي هاون في أراض مفتوحة داخل المناطق الإسرائيلية، بعد رصد إطلاقهما من لبنان، مشيرا إلى أنه رد بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار، بدون تحديد موقع الاستهداف.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قوة مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وأوقع عددا من الإصابات المباشرة، كما استهدف موقع المرج الإسرائيلي قبالة بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري سقوط صاروخ مضاد للدروع في منطقة نطوعا، وإصابة شخصين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة بالجليل الأعلى حيث دوت صفارات الإنذار، وطالب الجيش سكان البلدات القريبة من الحدود التزام الملاجئ حتى إشعار آخر.

قصف صاروخي ومدفعي

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة مرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي "علما الشعب" و"الضهيرة" و"الجبين"، إضافة لقصف آخر على محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وفي حادث آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال الليلة الماضية خلية مسلحة تم رصدها في منطقة بيرانيت على الحدود مع لبنان.

ومنذ إطلاق عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعدا للتوتر وقصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في لبنان.

في حين يواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة منذ 38 يوما على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 28 ألفا.