أبرز تطورات اليوم الـ38 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ38 من الحرب على غزة، استمر القصف الإسرائيلي المكثف على شمال القطاع المحاصر وجنوبه، وسط تحذيرات متصاعدة بشأن خطورة الوضع حول مجمع الشفاء الطبي، الذي قالت منظمة أطباء بلا حدود إن محيطه أصبح ساحة حرب.

وبينما ارتفع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، أعلنت إسرائيل أن حصيلة قتلاها من الجيش ارتفع إلى 363 ضابطا وجنديا، بينهم 45 خلال التوغل البري في القطاع.

وهذه أبرز تطورات اليوم: