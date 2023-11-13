أبرز تطورات اليوم الـ38 من الحرب الإسرائيلية على غزة
13/11/2023-|آخر تحديث: 13/11/202311:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ38 من الحرب على غزة، استمر القصف الإسرائيلي المكثف على شمال القطاع المحاصر وجنوبه، وسط تحذيرات متصاعدة بشأن خطورة الوضع حول مجمع الشفاء الطبي، الذي قالت منظمة أطباء بلا حدود إن محيطه أصبح ساحة حرب.
وبينما ارتفع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، أعلنت إسرائيل أن حصيلة قتلاها من الجيش ارتفع إلى 363 ضابطا وجنديا، بينهم 45 خلال التوغل البري في القطاع.
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا بمجزرة في مخيم جباليا وإصابة عشرات آخرين.
- القسام تنشر تسجيلا مصورا لمجندة إسرائيلية أسيرة قتلت بقصف إسرائيلي.
- القسام تعلن تدمير 20 آلية ودبابة إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 48 ساعة.
- أبو عبيدة في تسجيل جديد: عرضنا الإفراج عن 50 امرأة وطفلا خلال هدنة مدتها 5 أيام، لكن العدو يماطل.
- الخارجية الأميركية: تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن إمكانية البقاء في غزة تختلف عن رؤيتنا.
- القناة 13 الإسرائيلية: 20 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.
- إدانات عربية لقصف إسرائيل مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية في غزة.
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: صادقنا على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية.
- الأونروا: عملياتنا في غزة ستتوقف في غضون الـ48 ساعة القادمة بسبب نفاد الوقود.
- وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب، وأمامنا أسبوعان أو 3 أسابيع من أجل الحسم.
- إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة جراء قصف إسرائيلي بجنوب لبنان.
- المدير العام للمستشفيات في غزة: استشهاد 32 مريضا وطفلا بمجمع الشفاء جراء نقص المستلزمات الطبية.
- قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني: حرب إسرائيل على غزة اتسعت وحزب الله بات منخرطا فيها.
- وزارة الصحة في غزة: الدبابات والقناصة يحاصرون مجمع الشفاء الطبي.
- وزير الدفاع الأميركي يعلن توجيه ضربات لمواقع "مرتبطة بإيران" شرق سوريا.
المصدر : الجزيرة + وكالات