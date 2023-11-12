نتنياهو غاضب ويطلب من وزرائه عدم التفوه بحرف خوفا من فضح نواياه

قال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر إن نزوح سكان شمالي قطاع غزة جنوبا بطلب من جيش الاحتلال "تكرار للنكبة الفلسطينية"، مما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ طلب من وزرائه عدم التفوه بأي تصريحات قد تسبب ضررا لإسرائيل.

وكان آفي ديختر -وهو عضو الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر- قد علق على مشاهد نزوح آلاف الفلسطينيين في غزة إن ما يحدث هو "نكبة غزة 2023″، على حد تعبيره، وذلك في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أنه لا يعرف كيف سينتهي الأمر في نهاية المطاف، أو ما إذا كان سيسمح لمن أجبروا على النزوح من سكان شمالي قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

وفي رده على سؤال إذا كان طلب قوات الاحتلال لأهالي غزة بالنزوح جنوبا أحد الأهداف النفسية للعملية، قال ديختر إن "هذا حدث عملياتي، ويجب أن ندرك أن عددا كبيرا من جنودنا هناك، وهذه منطقة مكتظة جدا بالسكان، وفي مكان مزدحم كهذا عليك أن تقلص عدد السكان المدنيين".

وتابع الوزير الإسرائيلي بالقول "نحن الآن عمليا نكرر النكبة إذا شئت، هذه نكبة غزة، ولا مجال لخوض حرب كما يريد الجيش إدارتها إذا ما كانت الجماهير موجودة بين الدبابات والجنود. هذه نكبة غزة 2023".

وبشأن المشهد الذي سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف، أشار آفي ديختر إلى أنه لا يعرف كيف ستكون النهاية.

ووضح آفي ديختر "تذكر أن غزة المدينة تمتد على ثلث مساحة القطاع، ويسكنها نصف سكان القطاع وهناك مخيمات الوسط وخان يونس ورفح وهناك 6 مخيمات للاجئين، أما في النصف الجنوبي فيوجد مخيمان فقط".

ويبدو أن تصريحات ديختر قد أثارت غضب نتنياهو، الذي سارع بمطالبة وزراء حكومته بعدم التفوه بأي تصريحات قد تسبب ضررا لإسرائيل، وقال في تصريحات تلفزيونية "عليكم ألا تتفوهوا بأي شيء إن كنتم لا تعرفون تأثير ذلك"، وأضاف "لكل كلمة وزنها على صعيد الموقف الإعلامي لإسرائيل في العالم".

يذكر أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها التي يطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب الحالية ضد قطاع غزة، إذ كان وزير التراث عميحاي إلياهو قد طالب بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية.

وكان نتنياهو قد علق على هذه التصريحات التي أثارت غضبا واسعا حتى من حلفاء إسرائيل قد اعتبرها بأنها "منفصلة عن الواقع" وقرر تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية حتى إشعار آخر.