مظاهرة حاشدة في إندونيسيا تنديدا بالعدوان على غزة

خرجت مظاهرة حاشدة صباح اليوم الأحد في مدينة بيكاسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي.

ونظمت المظاهرة بدعوة من "مجلس علماء إندونيسيا"، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.

ورفع المشاركون في المظاهرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، كما رددوا شعارات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.

مظاهرة مليونية

وكان ميدان حديقة النصب التذكاري الوطني (وسط جاكرتا) شهد الأسبوع الماضي مسيرة من أضخم المسيرات التي خرجت عبر العالم دعما لغزة، إذ قدر المنظمون عدد من شاركوا فيها بنحو مليون شخص.

وحضر عديد من الوزراء والسياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاحتجاج الذي نظمه مجلس العلماء إندونيسيا.

ولطالما كانت إندونيسيا -أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان- داعما قويا للفلسطينيين، كما أنها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يشار إلى أن مظاهرة اليوم في بيكاسي تأتي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ37، مما خلف حتى اللحظة استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 28 ألفا.