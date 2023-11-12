فزع حقوقي إزاء دهس دبابة إسرائيلية جثة فلسطيني

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة فلسطيني بلباس مدني قضى خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

وتم تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفا أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

واندلع العدوان بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهي العملية التي أدت إلى قتل نحو 1500 إسرائيلي إضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قام بقصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلن أمس السبت توثيق "تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة- أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية"، مؤكدا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.