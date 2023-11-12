إسرائيل تستهدف مقرا للأمم المتحدة في غزة

قالت الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من القتلى سقطوا في قصف إسرائيلي على مقر لها في قطاع غزة، وذلك في ظل الحرب المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر إنّ "مكتب البرنامج في غزة تعرّض للقصف الليلة الماضية"، وأضاف أن هناك أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف مدنيين لجؤوا إلى مقر المكتب طلبا للأمان.

وقال شتاينر إن "استهداف مرافق الأمم المتحدة والمرافق المدنية خطأ جسيم، وينبغي حمايتها دائما".

وفي اتصال مع الجزيرة، أفادت هبة محمد -وهي إحدى النازحات من مخيم الشاطئ إلى مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة- بأن قصفا استهدف المقر، وأدى إلى استشهاد 5 نازحين، وإصابة 15.

وكشفت النازحة عن الحال الصعبة التي يعيشها أكثر من 3 آلاف نازح موجودين في المقر الأممي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري -الخميس- أن 50% من المساكن في غزة تدمرت في شهر واحد جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشار الدردري -على سبيل المقارنة- إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.

ومنذ أكثر من شهر، يهاجم الجيش الإسرائيلي كل أنحاء قطاع غزة، مع تركيز عمليته البرية على شمالي القطاع، حيث يعيش نصف السكان الذين اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح جنوبا.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و100 قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.