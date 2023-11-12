شهيد في نابلس واقتحامات واعتقالات بأنحاء الضفة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع فلسطينيين.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس (شمال)، مما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 186 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم مدن طولكرم والخليل وطوباس وبلدات حجة وبرقة والتياسير والسموع ودورا القرع وبلعين.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت بين الجيش وفلسطينيين في مدينة طوباس (شمال) أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي، وقد نُقلا للعلاج في المستشفى.

كما أشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا قبل انسحابها من طوباس.





اقتحامات

وفي طولكرم (شمال)، اقتحم جيش الاحتلال المدينة وفجّر مدخل منزل فلسطيني قبل أن يعتقله.

وفي بلدة برقة قرب نابلس، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة ودهمت منازل فلسطينية "وعاثت فيها خرابا"، وفق مصادر محلية. وأشارت المصادر إلى أن الجيش اعتقل 4 مواطنين، وفجّر مركبة الأسير محمود حجة.

وفي بلدة حجة شرقي قلقيلية (شمال)، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم الفاخوري (زوج الأسيرة الكاتبة لمى خاطر) عقب اقتحام منزله وتكسير محتوياته، حسب شهود عيان.

من ناحية أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات كبيرة في بلدتي نعلين غربي رام الله، وحلحول قرب الخليل.





استشهاد فلسطيني

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) "أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم، في بلدة برقة قضاء نابلس".

وقال شاهد عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة فجر اليوم الأحد، "لاعتقال 4 شبان كانوا داخل أحد المنازل، وبينما حاول بعضهم الفرار، أطلق الجنود النار فأصابوا اثنين منهم، قبل أن تعلن وزارة الصحة استشهاد أحدهما".

ونفذ الجيش الإسرائيلي -مساء أمس السبت- اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، كما اعتقل 30 فلسطينيا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.

وزادت وتيرة التصعيد في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 37 يوما، مما خلف حتى اللحظة أكثر من 11 ألفا و100 شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.