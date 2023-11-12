خبير عسكري: المقاومة تواجه القوة نفسها التي هزمت مصر في حرب 1967

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات التي دفعت بها إسرائيل لاجتياح قطاع غزة تعادل تلك التي هزمت بها الجيش المصري في حرب يونيو/حزيران 1967 وتفوق التي سيطرت على الضفة الغربية خلال الحرب نفسها.

وأوضح الدويري أن فصائل المقاومة تخوض مواجهة تصنف بأنها جيدة إلى جيدة جدا، كونها تقاتل 3 فرق إسرائيلية على الأقل، أي ما بين 3 إلى 5 ألوية تضم 100 إلى 120 ألف مقاتل.

وأشار الخبير العسكري إلى أن المقاومة تواجه هذا الكم الهائل من القوات، رغم الفوارق النوعية في الأسلحة والتدريب بين الجانبين.

وكما أشار إلى أن العمليات التي تنشرها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتطلب تهيئة نفسية وعسكرية وبدنية عالية للقيام بها.

ورغم عدم وجود بيانات دقيقة عن الخسائر التي ألحقتها المقاومة بجيش الاحتلال، فإن الدويري يقدرها -وفق المتعارف عليه عسكريا- بلواءين مدرعين أي 5 كتائب تضم بين 180 إلى 206 آليات متنوعة، و800 إلى 900 فرد.

وحاولت قوات الاحتلال مساء الجمعة تطويق مدينة غزة من الشمال والجنوب، واتجهت نحو مجمع الشفاء الطبي، لكنها لم تتمكن من بلوغه، رغم أنه لا يبعد عن نقاط تمركزها بأكثر من 600 متر فقط، كما قال الدويري.

وتمكنت المقاومة فعليا من إجبار قوات الاحتلال على تغيير مسار هجومها، لأنها منعتها من الوصول إلى مخيم الشاطئ، ودفعتها للانحراف من شارع الرشيد إلى حي الكرامة ومنطقة التوام شرقا، وفق الدويري.