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بيان: مقتل 5 جنود أميركيين جراء سقوط طائرة عسكرية أميركية في البحر المتوسط

12/11/2023-|آخر تحديث: 12/11/202307:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة