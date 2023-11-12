البنتاغون: مقتل 5 جنود أميركيين في سقوط طائرة بالبحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم الأحد- إن 5 جنود أميركيين لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط.

وأكد بيان صادر عن القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، أن الحادث وقع الجمعة أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري.

وكانت القيادة الأوروبية أصدرت بيانا أمس السبت أكدت فيه أنها تجري تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة، مشددة على أنه لا توجد مؤشرات على وجود نشاط عدائي.

والقيادة الأميركية الأوروبية (USEUCOM) -ومقرها شتوتغارت بألمانيا- هي المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط والقطب الشمالي والمحيط الأطلسي.

وتتألف القيادة من أكثر من 65 ألفا من الأفراد العسكريين الدائمين الذين تدعمهم القوات المناوبة ومدنيون من وزارة الدفاع يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو وشركائهم.