الاحتلال ينفذ اقتحامات بالضفة الغربية ويشتبك مع مقاومين بطوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في مدينة طوباس، وذلك بعد ساعات من توغل جديد في مدينة جنين خلّف شهيدين.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن مقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في طوباس (شمالي الضفة الغربية) وفجروا فيها عبوة ناسفة.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات طلقات نارية كثيفة، وأظهرت مقاطع مصورة شبانا يحاولون عرقلة التوغل بما توفر لهم من وسائل بسيطة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته مصحوبة بجرافة توغلت في محاور عدة في طوباس، التي شهدت خلال الأيام الماضية اقتحامات متكررة.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق قلقيلية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

وقال ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدتي حلحول والسموع في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكر ناشطون أن الجيش الإسرائيلي اعتقل حازم الفاخوري زوج الأسيرة لمى خاطر بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، كما اعتقل المقدسية جميلة جبارين.

شهيدان بجنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس السبت مدينة جنين وبلدة قريبة منها، وقتلت شابين فلسطينيين بالرصاص، وذلك بعد يوم من توغل بالمدينة ومخيمها استشهد فيه 14 فلسطينيا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- باستشهاد وسام جمال حمران (22 عاما) خلال اقتحام الاحتلال بلدة عرّابة جنوبي غربي جنين، وأمير عرقاوي (23 عاما) خلال اقتحام مدينة جنين.

وارتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 185، في وقت أصيب فيه نحو 2500 آخرين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومة وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاولت اقتحام المدينة من الناحية الغربية، لكن المقاومة تصدت لها وأطلقت صفارات الإنذار في جنين ومخيمها.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بقطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألفي فلسطيني بالضفة بينهم المئات من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس).