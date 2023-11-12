الاحتلال يقصف مستشفى مهدي بغزة واستشهاد طبيبين وإصابة نازحين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف مستشفى مهدي للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة ليل السبت، مما أدى لاستشهاد طبيبين وجرح عدد من النازحين.

وأضاف المراسل أن النازحين الموجودين في المستشفى يناشدون اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل من أجل إجلائهم وإنقاذ الجرحى.

يأتي هذا في ظل استهداف إسرائيلي متصاعد للمستشفيات ومحيطها، ولا سيما في شمال مدينة غزة وغربها، إذ تحاول قوات الاحتلال التوغل في تلك المناطق.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، في تصريحات للجزيرة، إن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على المستشفى خلال الليل.

في الوقت نفسه، قال الصحفي مصطفى صرصور من داخل مجمع الشفاء إن أصوات الاشتباكات وطلقات الرصاص تقترب، مشيرا إلى أن المسيّرات الإسرائيلية استهدفت المستشفى مرات عدة.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قد أعلن السبت أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب "استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع".

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تليغرام، قال القدرة "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المسيّرات في كل الاتجاهات".

وبحلول الليل، قال القدرة في تصريحات للجزيرة إن جميع مستشفيات شمال غزة باتت خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني، مشيرا إلى أن خدماته محدودة.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي وجود مراكز قيادة للمقاومة داخل أنفاق تحت مجمع الشفاء، لكن الفصائل الفلسطينية قالت السبت إنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة إرسال بعثات أممية للتأكد من خلو المستشفى من أي مظاهر عسكرية.