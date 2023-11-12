إجلاء دفعة جديدة من الأجانب والجرحى من غزة عبر معبر رفح

قالت مصادر أمنية مصرية إن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر -اليوم الأحد- بعد إعادة فتح معبر رفح، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المصادر إن عدة مصابين فلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إضافة إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم، في حين يخضع آخرون لإجراءات العبور.

وكانت عمليات الإجلاء عبر المعبر، قد توقفت للمرة الثالثة يوم الجمعة بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت مساء السبت استئناف عمل معبر رفح الأحد، ودعت المسافرين "أصحاب الجوازات الأجنبية المدرجين في كشوف السفر" إلى التوجه إلى المعبر.

ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تم إجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية، كما غادر مئات من مزدوجي الجنسية والأجانب، بينهم أميركيون وفرنسيون وروس وبولنديون.

وأغلق معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد في قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل يومي الجمعة والسبت.