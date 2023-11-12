أسامة حمدان: إسرائيل تعرقل اتفاق تبادل الأسرى وتحاول الضغط على المقاومة والوسطاء

اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، الحكومة الإسرائيلية بعرقلة أي اتفاق لعقد صفقة لتبادل الأسرى، بينما ألمح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لإمكانية التوصل لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال حمدان في مقابلة مع قناة الجزيرة، "حتى الآن ليس هناك صيغة نهائية لصفقة بشأن المحتجزين تحقق الأهداف المطلوبة، وإسرائيل تحاول ممارسة ضغوط نفسية على المقاومة والوسطاء في ملف الرهائن".

وتابع "لا يمكن القول أننا نقترب أو نبتعد عن صفقة حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي"، مشددا على أن أي عملية لتبادل الأسرى لابد أن تكون مرتبطة بدخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود للمستشفيات وللشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي".

وأضاف "موقفنا كان واضحا منذ البداية حيث قلنا إن هناك أسرى من جنود الاحتلال وهؤلاء ليخرجوا يجب أن يفرج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين والذين كان عددهم 5 آلاف قبل معركة طوفان الأقصى، والآن ارتفع عددهم لنحو 9 آلاف أسير".

وأكد أن هناك جهودا دولية للإفراج عن المحتجزين المدنيين وحملة الجنسيات الأخرى، ولكن الجانب الإسرائيلي يعرقل كل هذه الجهود حتى اللحظة.

صفقة محتملة

في المقابل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية -الأحد- إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أسرى تحتجزهم حركة حماس.

ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتنياهو "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".

واعتبر نتنياهو أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، قائلا "لم نكن قريبين على الإطلاق من التوصل إلى اتفاق، ولكن في اللحظة التي بدأنا فيها العمليات البرية بدأت الأمور تتغير".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركيي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة منخرطة مع قطر وإسرائيل في المفاوضات المتعلقة بملف الرهائن.

وأضاف سوليفان لمحطة (إيه بي سي نيوز)، أن "هناك 9 أسرى يحملون الجنسية الأميركية نريد إعادتهم للوطن"، لكنه أكد أنه لا يعرف كم من هؤلاء لا يزالون على قيد الحياة.