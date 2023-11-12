أبرز تطورات اليوم الـ37 من الحرب الإسرائيلية على غزة
12/11/2023-|آخر تحديث: 12/11/202311:54 م (بتوقيت مكة المكرمة)
كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ37 من حربه على قطاع غزة قصفه على المستشفيات مما أسفر عن خروج عدد منها عن الخدمة بشكل كامل.
وبلغ عدد من استشهدوا بالقطاع المحاصر -حتى اللحظة- جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و180 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي الأثناء، كشفت مصادر أميركية عن تواصل المفاوضات بخصوص صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ37 من الحرب على غزة:
- تحليل صور أقمار صناعية -حصلت عليها الجزيرة- يكشف تناقص عدد الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في غزة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
- هيئة الإسعاف الإسرائيلية تؤكد أن طواقمها نقلت 14 إسرائيليا أصيبوا باستهداف صاروخي قرب دوفيف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
- المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة في مؤتمر صحفي مساء اليوم يؤكد أن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 11 ألفا و180 بينهم 4609 أطفال.
- الاحتلال يستهدف قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة.
- مسؤول أميركي يكشف تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ"سي إن إن" يقول إنه لا يمكن استخدام حماس سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
- الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود في قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان اليوم الأحد.
- نتنياهو لسي إن إن: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى.
- مستشار الأمن القومي الأميركي يقول: منخرطون مع قطر وإسرائيل بشأن المفاوضات الخاصة بالأسرى.
- المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة يقول "فقدنا كل مقومات الحياة في مجمع الشفاء الطبي ونفقد عددا من المرضى كل ساعة".
- إسرائيل تقصف مدفعيا وبالقذائف الفوسفورية محيط بلدتي يارون ورميش جنوبي لبنان.
- الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس في غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.
- كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستهدف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خان يونس وحققت إصابة مباشرة.
- كتائب القسام تعلن أنها دمرت دبابة وناقلة جند جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.
- المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش يقول للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.
- وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول إنه يجب إعادة احتلال قطاع غزة وإحياء الاستيطان فيه.
- وإدارة بايدن طلبت توضيحا من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته قصفت ما وصفها ببنى تحتية إرهابية في سوريا، ردا على إطلاق نار باتجاه الجولان المحتل أمس السبت.
- استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة في منطقتي الفالوجة وسوق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة يعلن أن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني.
- مراسل الجزيرة يفيد باستشهاد طبيبين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب مدينة غزة.
- رئيس أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة جاستن ويلبي يؤكد أن قصف المستشفيات والمدنيين المتواصل في غزة لا يمكن التسامح معه.
المصدر : الجزيرة