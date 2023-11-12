أبرز تطورات اليوم الـ37 من الحرب الإسرائيلية على غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ37 من حربه على قطاع غزة قصفه على المستشفيات مما أسفر عن خروج عدد منها عن الخدمة بشكل كامل.

وبلغ عدد من استشهدوا بالقطاع المحاصر -حتى اللحظة- جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و180 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي الأثناء، كشفت مصادر أميركية عن تواصل المفاوضات بخصوص صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ37 من الحرب على غزة: