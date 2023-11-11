وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب.

الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية.

الرئيس الإيراني: واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب بينما أفعالها تتعارض مع ذلك.

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي.

الرئيس الإيراني: الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.