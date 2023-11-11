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وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب
11/11/2023
وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب.
الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية.
الرئيس الإيراني: واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب بينما أفعالها تتعارض مع ذلك.
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي.
الرئيس الإيراني: الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
المصدر : الجزيرة