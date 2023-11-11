رئيسي: حان الوقت للتحرك بغزة وواشنطن تعرقل وقف إطلاق النار

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -اليوم السبت- إن الوقت حان لفعل شيء حيال الصراع في قطاع غزة بدلا من الكلام، معتبرا أن واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في القطاع وتوسع نطاق الحرب.

وأضاف رئيسي في مطار طهران قبل مغادرته إلى الرياض لحضور قمة عربية إسلامية بشأن الأزمة أن "غزة ليست ساحة للكلمات، يجب أن تكون ساحة للفعل"، وتابع "اليوم وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية".

كما أكد أن الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

واعتبر رئيسي أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية، معتبرا أن الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي.





قمة مشتركة

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت -أمس الجمعة- دمج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة مشتركة تعقد اليوم السبت في الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للوزارة قبل ساعات من عقد القمة العربية، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ36، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومنذ 36 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11 ألفا و87 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب 27 ألفا و490 بجروح مختلفة، حسب مصادر رسمية.