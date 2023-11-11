داخلية غزة تناشد زعماء العرب والمسلمين الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي

ناشدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة زعماء العالمين العربي والإسلامي للضغط على سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، والخروج من مربع توصيف الواقع الكارثي إلى مربع اتخاذ القرار.

وقالت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم السبت، تزامنا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض- إن شعب غزة يتعرض لإبادة جماعية، ويذبح من الوريد إلى الوريد على مرأى ومسمع من العالم الظالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، "نناشد زعماء العالمين العربي والإسلامي التحرك الفوري قبل فوات الأوان، لاتخاذ إجراءات عملية من شأنها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا في غزة".

وطالب البزم الزعماء المجتمعين في القمة بـ"الخروج من مربع توصيف الواقع الكارثي إلى مربع اتخاذ القرار." وقال إن "الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للإبادة الجماعية، ويذبح من الوريد إلى الوريد على مرأى ومسمع العالم الظالم."





وانطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة اليوم السبت في الرياض، لبحث التطورات التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها الـ36.

وطالب زعماء وقادة دول عربية وإسلامية في كلمات ألقوها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبوا بمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق سكان القطاع، إضافة إلى ذلك دعوا إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمستشفيات في غزة خلال الأيام الأخيرة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم توقف العمل في مستشفى الشفاء الطبي وخروجه عن الخدمة، بسبب القصف ونفاد الوقود.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت إن "الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات"، وإن "مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي العنيف، وأكد وقوع إصابات جراء القصف".