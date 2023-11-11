مظاهرات بمدن أوروبية وأفريقية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تواصلت المظاهرات والوقفات في مدن أفريقية وعالمية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ36 مخلفة 11 ألف شهيد بينهم 4506 أطفال، وأكثر من 27 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

بريطانيا

ففي العاصمة البريطانية لندن نظم "ائتلاف أوقفوا الحرب" مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين".

وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدين ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي لسكان قطاع غزة.

🚨مظاهرة مليونية في لندن للتضامن مع فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/lCEGiyqVu8 — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) November 11, 2023

تونس

كما تظاهر المئات من التونسيين وسط العاصمة انتصارا للقضية الفلسطينية والمطالبة بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

المسيرة نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين (ائتلاف يضم أحزابا ومنظمات ونقابات) انطلقت من ساحة الباساج وتوجهت لمقر السفارة الفرنسية للتنديد بدعم السلطات الفرنسية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

فرنسا

كما شهدت مدن فرنسية عدة مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ومطالبة بوقف إطلاق النار ومنددة بما يشهده قطاع غزة من قصف يومي.

وتتواصل المظاهرات في الشارع الفرنسي منذ أسابيع استنكارا للممارسات التي يقوم بها الجيش ضد المدنيين في قطاع غزة بالتزامن مع الحصار المفروض عليه منذ سنوات.

مظاهرة ضخمة في قلب عاصمة #فرنسا #باريس دعما لـ #فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/ONPEqR2V7W — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) November 11, 2023

إيطاليا

وفي شمال إيطاليا تظاهر المئات في مدينة ميلانو تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره بحق المدنيين في القطاع، وبفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

جنوب أفريقيا

وفي مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا تجمع الآلاف السبت في مظاهرة حاشدة للتضامن مع سكان قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

🇵🇸🇿🇦 Live from Cape Town

South Africa stands with Palestine! pic.twitter.com/vmVa5wTZap — Faeeq (@M_Faeeq_) November 11, 2023

بلجيكا

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل خرجت مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالسعي لوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب في غزة، كما استنكروا المواقف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه.

النمسا

تظاهر المئات في العاصمة النمساوية فيينا تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تنادي بحرية فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

ألمانيا

كما نشر المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو لوقفة تضامنية في العاصمة الألمانية برلين للتعريف بالقضية الفلسطينية وبجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الدانمارك

شهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مظاهرة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجابت المظاهرات الساحات والشوارع الرئيسية في المدينة.

وطالب المشاركون فيها بضرورة وقف القصف الإسرائيلي على القطاع، كما رفعوا أعلام دولة فلسطين وأكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي مدينة أودنسي الدانماركية شارك المئاتُ المتظاهرين الذين رفعوا أعلام فلسطين في مسيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

فنلندا

وخرجت مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم السبت، دعمًا لفلسطين وللمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال والنساء في غزة.

أيرلندا الشمالية

كذا احتشد الآلاف في عاصمة أيرلندا الشمالية بلفاست دعمًا للقضية الفلسطينية وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأظهرت المقاطع المصورة التفاف المشاركين حول علم فلسطين الكبير، مرددين هتافات تضامنية مع غزة وأخرى مطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

إندونيسيا

وفي إندونيسيا شارك الآلاف من سكان مدينة جوغجاكرتا بوسط جزيرة جاوا الوسطى في مسيرة تضامنية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة الإندونيسية والدول العربية والإسلامية بالتحرك بخطوات ملموسة للضغط على إسرائيل بشتى السبل السياسية والاقتصادية، لوقف مسلسل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجيره من أرضه مرة أخرى.

تشاد

كما تجمع المئات من التشاديين، صباح السبت، في مدينة نجامينا جنوب غربي البلاد، للتضامن مع فلسطين والتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والدعوة إلى حماية المسجد الأقصى.

ورفع المشاركون علما فلسطينيا ضخما ورددوا هتافات رافضة لاستمرار القصف الإسرائيلي في غزة مطالبين بوقف العدوان فورا.