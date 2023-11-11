مجمع الشفاء يعتزم حفر مقبرة جماعية داخله لدفن 100 شهيد

كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش عن عزم سلطات مجمع الشفاء في غزة حفر مقبرة جماعية داخل المجمع اليوم السبت، لدفن شهداء لم يتمكنوا من الخروج بسبب القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ 3 أيام.

وقال البرش للجزيرة "إن القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليال، يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع".

وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع، قائلا "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".

وذكر البرش "لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى، نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى".

هجمات مكثفة

ومنذ أيام يصعّد الجيش الإسرائيلي هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين داخل تلك المستشفيات.

وكثفت الطائرات الإسرائيلية مساء أمس الجمعة هجماتها على مستشفيات القطاع، حيث واصلت غاراتها على محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي والعودة والقدس والرنتيسي للأطفال.

وأكدت وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة مساء أمس الجمعة تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف.

وقالت وزارة الداخلية -في بيان على تليغرام- إن الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة يتخللها إطلاق قنابل فسفورية.

هجمات وقلق

وفي السياق ذاته، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه منذ ساعات قليلة فقط تكثفت الهجمات على مستشفى الشفاء في غزة بشكل كبير، مشيرة إلى أنه لا يمكنها حاليا الاتصال بأي من موظفيها داخل المستشفى.

وأعربت المنظمة عن قلقها على سلامة المرضى والطاقم الطبي، مكررة دعواتها بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.